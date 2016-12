15:41, 27 Dhjetor 2016

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, u është përgjigjur nga Kamza akuzave të demokratëve se po mbledhin me detyrim mësuesit në drekat e partisë për fundvit.

Tahiri ka postuar një video nga festa me mësuesit e Kamzës ku shkruan:

“Live me mesueset dhe mesuesit e Kamzes. Gezuar festat. Sigurisht, sipas SHQUP-it, jo vetem jane mbledh me zor, por edhe po kercejne me zor”.



