15:30, 14 Mars 2017

Saimir Tahiri zgjodhi panairin e policisë, për të folur për herë të parë, që pas zyrtarizimit të largimit të tij, nga posti i ministrit të Brendshëm.

Më shumë gjasa në fjalën e tij të fundit si ministër i Brendshëm, Tahiri la të kuptohet se do të vijojë të kontribuojë për Shqipërinë, ashtu sic bëri për policinë.

“Kjo është Policia që duam, e siç kemi bërë Policinë do bëjmë gjithë Shqipërinë. Me sa pasion e forcë kemi punuar për të bërë Policinë e Shtetit, kemi bërë dhe për ekonominë e punësimin, e shumë më shumë do bëjmë akoma në vazhdim. Dua të falënderoj çdo qytetar që na ka dhënë shpresë e besim gjatë gjithë kësaj kohe, duke i garantuar që kemi më shumë forcë, më shumë besim, më shumë fuqi për të ecur përpara për Shqipërinë që duam”, tha Tahiri më tej.

Ashtu si vitin e kaluar panairi i policisë tërhoqi vëmendjen e qytaterëve të cilët kishin dalë në shesh për të festuar ditën e verës, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.