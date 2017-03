14:18, 15 Mars 2017

Nëntë vite pas tragjedisë së Gërdecit asnjëri prej të akuzuarve si përgjegjës për shpërthimin nuk është në burg, ndërsa familjarët janë të zhgënjyer dhe kërkojnë drejtësi.

Vit pas viti reagimet e qeverisë për tragjedinë kanë ardhur duke u zbehur.

Kështu sot në përvjetorin e nëntë të tragjedisë, asnjë politikan i rëndësishëm në vend nuk ka dhënë në pronocim, duke përfshirë edhe qeverinë e kryeministrin Rama.

I vetmi që ka thyer “heshtjen” ka qenë ish ministri i brendshëm Saimir Tahiri, i cili është shprehur se kërkon ndjesë personale dhe në emër të detyrës për gjithçka nuk është bërë në raport me ata që shkaktuan tragjedinë e Gërdecit.

Tahiri u shpreh se është një angazhim i tij, i qeverisë dhe i kryeministrit Rama për të bërë drejtësi ndaj atyre që shkaktuan 26 viktima dhe janë të lirë sot.

Por pavarësisht fjalëve të Tahirit dhe premtimeve të Ramës para 2013-tës për drejtësi kur të PS të vijë në pushtet, drejtësia e kërkuar nuk ka ardhur. Shkaktarët janë të lirë.

Qeveria po e le të kalojë në heshtje çeshtjen e Gërdecit duke u “dakortësuar” në një farë mënyre me qëndrimet e qeverisë Berisha.

“Sot ende nuk ka drejtësi, madje disa nga autorët janë ende shfaqur publikisht dhe guxojnë bëjnë moral publik lidhur me ç’është Shqipëria sot dhe ç’duhet të bëhet nesër. Unë kam mbajtur detyrën e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe edhe në këtë cilësi më duhet të kërkojë një ndjesë personale edhe në emër të detyrës që kam mbajtur për gjithçka nuk kemi bërë dot në raport me ata që shkaktuan tragjedinë e Gërdecit e që sot janë të lirë. Por ky është një angazhim dhe vetëdija jonë e madhe, e imja, e kolegëve të mi, e qeverisë, e Kryeministrit për të bërë drejtësinë që duhet ndaj të gjithë atyre në sistemin e drejtësisë që kanë lënë të lirë sot, për 9 vite me radhë ata që shkaktuan 26 viktima’’ tha Tahiri./Lapsi.al

