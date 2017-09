11:50, 7 Shtator 2017

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga AKR, Labinot Tahiri, ka thënë se në Parlament sot ishin vetëm katër deputetë nga ky subjekt partiak.

Tutje Tahiri ka thënë se ndonëse kanë marrëveshje me PAN, presidenti i AKR-së Behgjet Pacolli nuk iu takon lojërave politike, transmeton Klan Kosova.

”I kemi prit, Behgjet Pacolli nuk iu takon lojave politike, por u vërtetua se për të tretën herë në këtë Parlament po bën zhbllokimin. Këto lojërat cka bëhen me Listen Serbe e të tjera fare sme intereson. Ata nuk po vijnë por besoj që do të vijnë. Unë do të jem në sallë sa herë kërkon kryesuesi. Katër deputetë të AKR-së ishim në Kuvend. Po të doja unë me 3 gusht do ta formoja qeverinë në atë kohë”.

