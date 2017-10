11:27, 25 Tetor 2017

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri në seancën e sotme të Kuvendit ka komentuar lidhur me dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë, si dhe betimin e tyre gjatë ditës së djeshme para presidentit të vendit, Hashim Thaçi.

“Presidenti i Kosovës dje ka dekretuar 53 gjyqtarë dhe prokurorë nga komunitetet jo shumicë, saktësisht 40 gjyqtarë dhe 13 prokurorë nga të gjitha nivelet e Gjykatave, nga Themelorja deri tek Supremja”.

“Dekretimi është bërë në pajtim me propozimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe në pajtim me legjislacionin e Kosovës”.

“Ky dekretim paraqet integrimin përfundimtar të organeve gjyqësore”.

“Zbatimi i kësaj marrëveshje është rezultat i punës dhe koordinimit mes KPK-së, KGJK-së dhe Ministrisë së Drejtësisë, ashtu sie dhe facsilitimin e mekanizmave të komunitetit ndërkombëtar”.

Sipas Tahirit, Ministria e Drejtësisë, ashtu si edhe KGJK e KPK bashkë me mekanizmat e komunitetit ndërkombëtar kanë dhënë kontribut për krijimin e kushteve për integrimin e gjyqësorit në veri.

Ministri i Drejtësisë ka thënë poashtu se funksionalizimin dhe integrimin e gjykatave në veri e ka trajtuar me seriozitet dhe përkushtim.

“Tash kur ka ndodhur dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë në mënyrë shumë racionale, më lejoni të them se shtrirja e sovranitetit në mbarë vendin ka ndodhur”.

“Qytetarët do të ballafaqohen me sistem unik në tërë territorin. Jam i nderuar se qysh në fillim të mandatit tim, jam marrë me një çështje jetike për vendin”.

