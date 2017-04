20:36, 4 Prill 2017

Ka qenë i menjëhershëm reagimi i degës së Partisë Socialiste të Tiranës pas reagimit të kreut të LIBRA-s, Ben Blushi se kjo forcë do të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit.

Me një deklaratë të shpërndarë për mediat kreu i kësaj dege, ish-ministri Saimir Tahiri thotë se “Partia Socialiste e Tiranës shpreh kënaqësinë që deputeti opozitar Ben Blushi vendosi të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit”, shkruan Lapsi.al.

Tahiri nuk i kursen shigjetat për ish-bashkëpunëtorin e tij në selinë rozë kur thotë se falë zgjedhjeve te 18 qershorit, shqiptarët do të kuptojnë sa vota do të marrë Partia Socialiste që lufton për shtet, punësim dhe mirëqenie për Shqipërinë që duam dhe sa vota do të marrë një parti që lufton vetëm për të bërë kryetarin e saj ministër.

