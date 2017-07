13:22, 13 Korrik 2017

Ramush Haradinaj ende nuk është caktuar mandatar zyrtar nga PAN-i, dhe ende nuk është nominuar zyrtarisht nga presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi për mandatar.

Kështu thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë politologu Ramush Tahiri. Ai thotë po ashtu se në aspektin politik, në Kosovë tashmë vetëm ekziston kriza.

“Së pari, ftesa e Ramush Haradinajt është e hershme sepse ende nuk është caktuar mbledhja konstituive e Kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi. Dhe e dyta, ende nuk është caktuar mandatar zyrtar Ramush Haradinaj nga PAN-i, sepse ende nuk është mbajtur asnjë mbledhje e PAN-it pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, ku do të dalin me kandidat të përbashkët dhe nuk është nominuar zyrtarisht nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për mandatar”.

“Këto janë çështje procedurale, dhe pa u kryer këto çështje, asnjë ftesë nuk konsiderohet zyrtare, as nga Vetëvendosje e as nga LDK-ja. Çështje tjetër është çështja parimore dhe politike.Në zgjedhjet e kaluara ne kishim një bllokadë gjashtëmujore dhe e kishim një izolim të plotë të PDK-së, e cila edhe pse ishte parti fituese, rrezikonte të mbetej në opozitë, nëse nuk e merrte LDK-në në koalicion dhe nuk e dorëzonte funksionin e kryeministrit”.

“Tash, arsyet janë parimore të LDK-së, sepse nuk dëshiron të bashkëpunojë më PAN-in derisa PDK-ja është brenda, por është deklaruar se dëshiron të bashkëpunojë me AAK-në dhe Nismën. Mirëpo, nëse AAK dhe Nisma, ndahen eventualisht nga koalicioni PAN, atëherë pozita e kryeministrit nuk është e sigurt që i takon AAK-së ose Ramush Haradinajt”.

“Kriza vetëm ekziston dhe këto janë arsyet që nuk po dekretohet as mbledhja e Kuvendit sepse po sigurohet që kur të caktohet mbledhja e Kuvendit, diskutimet paraprake të jenë të përfunduara dhe të kemi një koalicion qeverisës. Koalicioni qeverisës duhet të bëhet në bazë të programit qeverisës dhe tek më pas të ndahen funksionet ministrore”.

“Ne nuk kemi tjetër, veç ofertës dashamirëse edhe vullnetit të Ramush Haradinajt, pra nuk kemi një program dhe i cili as që është publik e as që u është prezantuar koalicioneve të tjera, qoftë Vetëvendosjes apo koalicionit LAA (Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa. Dhe nga ftesa që është dorëzuar me shkrim nuk kuptohet komplet qëllimi rreth të cilit duhet të bashkohen për të ndërtuar Qeverinë”, tha ai, transmeton Klan Kosova.

