22:48, 12 Tetor 2017

Xhafer Tahiri, kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Vushtrrisë, ka thënë se synon që ta krijojë Qendrën Historike të Vushtrrisë, në mënyrë që qyteti të bëhet destinacion i turizmit të brendshëm.

“Ne synojmë që Kalaja të jetë në funksion të zhvillimit të qytetit, bashkë me Hamamin dh Urën e Gurit. Do t’i bëjmë bashkë këto tri objekte, në mënyrë që ta krijojmë Qendrën Historike. Kështu do të bëhet e mundshme që Vushtrria të jetë destinacion i turizimit të brendshëm, njëjtë sic është Prizreni”. /klankosova.tv

