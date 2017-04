13:16, 12 Prill 2017

Zëvendësdrejtori i të ashtuquajturës Zyre serbe për Kosovë, Dushan Kozarev tha sot se mesazhet nga Prishtina, sipas së cilave vazhdimi i dialogut me Beogradin lidhet me rezultatin në rastin kundër Ramush Haradinaj, konfirmon se as Edita Tahiri, e as eprorët e saj nuk e kuptojnë se cili është kuptimi i dialogut dhe për çfarë shërben ai.

“Është e papranueshme dhe e pakuptueshme, kundërshtimi i tillë i zyrtarëve në Prishtinë ndaj sundimit të ligjit dhe krijimin e parakushteve për të ardhmen e serbëve dhe shqiptarëve. Mungesa e dialogut dëmton ekonominë e Kosovës dhe të gjithë qytetarëve që jetojnë në këto anë”, tha ai, raporton Tanjug, përcjellë Klan Kosova.

