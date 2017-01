19:37, 12 Janar 2017

Çështja e lirimit me kusht të Ramush Haradinajt nga gjykata franceze është temë e Info Magazine në Klan Kosova, për të cilën debatojnë Besnik Tahiri, ekspert i qeverisjes lokale dhe bashkëpunëtor i Ramush Haradinajt, dhe Artan Çerkini, avokat.

Tahiri mendon se ne duhet ta nxjerrim si mësim nga Rasti Haradinaj që të mos lejojmë një gjë e tillë të ndodhë sërish.

“Fakti që Haradinaj ka qenë në listën e të kërkuarve tregon se nuk pasur angazhim të mjaftueshëm paraprakisht për pastrimin e listave”.

“Ka qenë dëshpërues fakti se Parlamenti i Kosovës nuk ka arritur të aprovojë një rezolutë”.

“Unë gjatë tërë kohës kam punuar që të sigurohet materiali i nevojshëm dhe kjo fatmirësisht ka ndodhur, por ajo që është e rëndësishme është se secili prej atyre që kanë qenë akterë të luftës mund të jenë në një situatë të tillë”.

“Fatkeqësi që po i ndodh vetëm Haradinajt”.

“Konspiracione ka edhe do të ketë gjithmonë, por secili njeri që frymon shqip nuk do të ketë një lider të persekutuar nga Serbia por pajtohem se mund të ketë lojëra politike”.

“Unë kam pasur komunikim me Policinë dhe me zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë dhe Punëve të Jashtme.

“Ka qenë një komunikim shumë i mirë dhe aty kam vërejtur sa me vlerë është që Kosova të jetë anëtare e Interpolit”.

“Anëtarësimi i Kosovës në Interpol është kruciale për aspektet që ndërlidhen me këtë temë”.

Kurse avokati Çerkini konsideron se ndonëse Kosova nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara, kjo nuk do të thotë që ne nuk duam të jemi pjesë e Interpolit.

“Në atë moment që Kosova do të jetë anëtare e Interpolit, loja e Serbisë me Kosovën do të përfundojë”.

“Serbia dhe Kroacia janë anëtare të Interpolit dhe Kosova në një mënyrë indirekte përfaqësohet përmes UNMIK-ut, prandaj duhet të bëhet presion në UNMIK”.

