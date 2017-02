20:29, 22 Shkurt 2017

Shumë serb do të duhej tani të merrnin pagën e parë nga puna që do të bënin në Gjykatën Themelore të Mitrovicës.

E njëjta gjë do të duhej të ndodhte edhe me ata që do të punësoheshin në Prokurorinë Themelore të këtij rajoni. Por kjo gjë nuk ndodhi sepse nuk po zbatohet marrëveshje për Drejtësi e arritur në Bruksel, sipas të cilit punë do duhej të niste në muajin janar, njofton Klan Kosova.

Këtë vonesë e arsyetoi ministrja e Dialogut Edita Tahiri, kur raportoi në komisionin për legjislacion.

Por, anëtarët e këtij komisioni patën goxha kritika për marrëveshjen për drejtësi.

Ndërkohë ministrja e drejtësisë Dhurata Hoxha, tha se gjithçka që po ndodhë është brenda legjislacionit vendor.

Ndërkohë që në këtë takim as ministrja e drejtësisë dhe as ajo e dialogut, nuk dhanë një afat kur do të mund të funksionalizohet sistemi i drejtësisë në veri, në harmoni me marrëveshjen e Brukselit në mes të Serbisë dhe Kosovës.

Ndiqeni të plotë kronikën e gazetarit Dibran Istrefi.



Interesante