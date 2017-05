“Mendoj që koalicioni PDK-AAK-NISMA ka shumë mundësi që të arrijë afër 40 për qind të votave. Nga ana tjetër besoj që edhe LDK-ja me aleatë mund të marrë një numër solid të votave – afër 30 për qind. Vetëvendosja mund të shënojë rritje të lehtë, nga trupi i vet votues, afër shifrës 20 për qind”

0:07, 26 Maj 2017

Gazetari Valon Syla, në Analizën Zgjedhore të Klan Kosovës, ka thënë se nuk pret që të ketë revolucion elektorati në zgjedhjet e 11 qershorit, rrjedhimisht sipas tij partitë do të rreshtohen si në zgjedhjet e kaluara.

Ai ka deklaruar se me shumë gjasë partitë do të marrin numër përfaërsisht të njëjtë votash, duke ruajtur përgjithësisht elektoratin e tyre, njoftonn Klan Kosova.

“Nuk mendoj që do të ketë shkundje të elektoratit në këto zgjedhje. Do të ketë grumbullim dhe rigrumbullim të tij. PDK-ja edhe e vetme si parti nuk i ka pasur nën 200 mijë vota. AAK-ja më së shmti vota në histori të zgjedhjeve në Kosovë ka marrë 103 mijë vota, si e vetme. Në këtë koalicion ku Ramush Haradinaj duket si njeriu i fitores, mendoj që do ta mobilizojë votuesin e Aleancës. Shto këtu edhe NISMA dhe ky koalicion mund të marrë 300 mijë vota”.

“Nga ana tjetër, LDK-ja është dëmtuar në vota nga koalicioni me PDK-në. Votuesi i kësaj partie është endur nëpër disa parti. Votuesi i kësaj partie shëtitet, por nuk shkon në PDK. Besoj se LDK-ja së bashku me AKR-në do të mund t’i grumbullojnë rreth 210 mijë vota”. /klankosova.tv