19:22, 30 Maj 2017

Drejtori i Informacionit në Klan Kosova, Gazmend Syla, e ka konsideruar interesante atë që kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-Nisma, ka thënë për demarkacionin, njofton Klan Kosova.

Haradinaj në një tubim në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë tregoi për hapat që do t’i ndërmarrë në lidhje me demarkacionin, duke përmendur riformimin e një komisioni, rinegocimin me Malin e Zi, si dhe dërgimin e një letre në BE për t’iu thënë se ka ndodhur një gabim.

“Mu duk interesante ajo që [Haradinaj] e tha për demarkacionin”, tha Syla në Zonën Zgjedhore të Klan Kosovës.

Megjithatë, ndonëse e sheh interesante këtë strategji të Haradinajt, Syla nuk e di se a do të pijë ujë, marrë parasysh që zgjidhja e demarkacionit është një lloj kushti për liberalizmin e vizave.

Bazuar në fjalimin e Haradinajt këtë të martë, Syla ka arritur të kuptojë që PDK i ka thënë Haradinajt që kjo punë është për të dhe se ata janë me të, andaj ai hamendëson nëse PDK qenka pro rinegocimit për procesin e demarkacionit.