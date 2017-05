19:19, 25 Maj 2017

I pari i AAK-së, Ramush Haradinaj e bëri të qartë që nuk ia ka frikën kandidatit nga VV-ja Albin Kurtit për debat, përderisa ka thënë që flet për gjëra konkrete.

Kështu po e vlerëson fjalimin e Haradinajt në tubimin në Pejë, Drejtori i Informacionit në Klan Kosova Gazmend Syla.

Tutje ai ka vlerësuar orientimin e Haradinajt kah ekonomia duke thënë që nëse këto premtime realizohet Kosova do të ecë përpara.

Sa i përket kandidatit për kryeministër nga LDK-ja, Avdullah Hoti, Syla ka thënë që është orientuar në aktivitete të fushës së ekonomisë ngaqë është specialitet i tij, përderisa pati kritika për vizitën e tij në Mitrovicë.

“Avdullah Hoti, sot ka qenë në Mitrovicë dhe më është dukur pak a shumë absurde, që kanë shkuar deri në mes të urës dhe janë kthyer. Porosia qe përçon një kandidat për kryeministër nuk duhet të jetë e tillë. Veriu nuk vjen të integrohet tek ti, mirëpo ti duhet t’u afrohesh atyre” ka thënë Gazmend Syla në një interviste në Zonën Zgjedhore të Klan Kosovës.

Ndërsa në lidhje me premtimin e Behgjet Pacollit se do t’i financoj të gjitha idetë biznerore, Gazmend Syla ka thënë që duhet të konkretizoj planin se cilat ide do të financohen.

Tutje në lidhje me tubimin e Vetëvendosjes, të cilin Syla e quajti simpatik, ai tha që Albin Kurti beri premtime të mëdha për një shtet social , përderisa po e sheh si problematike fushatën zgjedhore për kandidatët e VV-së që janë në arrest shtëpiak.

