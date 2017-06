Haradinaj nuk hyn në debat sepse është i qetë në fitore. Edhe në paraqitje publike flet nga pozicioni i fituesit të zgjedhjeve. Ai nuk do që ta prishë këtë disponim fitoreje nga ndonjë debat”

23:28, 2 Qershor 2017

Valon Syla, në Analizën Zgjedhore të Klan Kosovës, ka thënë se refuzimi i kandidatit për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-NISMA, Ramush Haradinaj, për të debatuar me dy kandidatët tjerë për këtë post, buron në sigurinë e tij në fitore.

Ai ka deklaruar se meqë e sheh veten fitues, Haradinaj nuk do që ta prishë këtë atmosferë të ndërtuar rreth tij, njofton Klan Kosova.

“Haradinaj nuk hyn në debat sepse është i qetë në fitore. Edhe në paraqitje publike flet nga pozicioni i fituesit të zgjedhjeve. Ai nuk do që ta prishë këtë disponim fitoreje nga ndonjë debat. Me këtë heshtje, apo mosprezencë, synon që ta ruajë disponimin e elektoratit, që beson se gëzon dhe nuk është i dallueshëm me zgjedhjet e kaluara”. /klankosova.tv

