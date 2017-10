23:31, 16 Tetor 2017

Analisti politik, Valon Syla ka analizuar debatin për Fushë Kosovën që u zvhillua në Magazinën Lokale në Klan Kosova.

“Nisma me kandidatin e vet në Fushë Kosovë (Driton Ademi) shihet se ka tendencë që në secilën komunë, që janë profil i njejtë, që janë njerëz që ishin pjesë dikur e PDK-së, të fillojë të shpërndajë partinë”.

“Edhe kandidati i Nismas edhepse nuk futej në debat shumë, dukej qartë që kishte hyrë në garë që ta themelojë një Nismë në Fushë Kosovë, këtë përshtypje ma dha”.

“Kandidati i AKR-së, është nga Presheva, një kandidat që AKR-ja ka taktizuar që me një preshevar, ta prekë një pjesë të qytetit të Fushë Kosovës për të nxitur ata që të votojnë për një kandidat”.

Sipas tij, kandidati i AKR-së, Isuf Ahmeti, është një taktikë e AKR-së për të mbledhur votat e preshevarëve, që janë të shumtë në Fushë Kosovë.

Syla ka thënë në Analiza Lokale në Klan Kosova se kandidati i AAK-së, Ahmet Grajçevci “nuk paraqet tendencë për të ndryshuar kahjen e garës, por ishte më korrekt me premtimet”.

Sipas Sylës, Fushë Kosova do të shkojë në balotazh.

“Gara në Fushë Kosovë do të sillet mes dy Zogianëve, atij të PDK-së (Adem Zogjani) dhe Vetëvendosjes (Avni Zogiani), që do të shtyhen për të dytin në balotazh”.

“Burim Berisha, që është edhe kryetar aktual u pa që është komod dhe ndjente siguri, dhe mund të jetë i pari, në balotazh, që me siguri se kjo komunë do të shkojë”.

Syla ka thënë se “LDK-ja në Fushë Kosovë ruan pozicionin e favoritit”.

“Berisha është favorit se ka ditur t’i rehatojë shumë grupe të interesit në Fushë Kosovë, sa ka bërë dëm ose gjelbërim, ata le taë vendosin votuesit e Fushë Kosovës por me aq sa kam hulumtuar, Berisha njihet se është i afërt si me LDK-në, ashtu edhe me grupet e interesit të PDK-së”.

