0:03, 3 Tetor 2017

Analisti, Valon Syla ka thënë se Mimoza Kusari-Lila nuk është kandidate serioze për zgjedhjet lokale në Gjakovë.

“Nuk mund të themi në bazë të pritjeve që Mimoza Kusari mund të jetë njëra prej pretendenteve në këtë garë”, ka shtuar ai në Analiza Lokale në Klan Kosova.

Syla ka thënë se nuk e sheh në balotazh Kusari-Lilën.

“Gjakova si komunë e ka provuar LDK-në dy mandate, AAK e ka provuar dhe janë të pakënaqur me të dyja dhe së treti e kanë provuar Kusarin e cila me rritjen e Vetëvendosjes në këtë komunë tregon se ata nuk janë të kënaqur as me të”.

“Nuk besoj qe Çaushi e ka për zemër fitoren në Gjakovë. Ai në debat nuk e dha maksimumin e vetë”, ka deklaruar ai.

“Por megjithatë gara është mes tij dhe Ardian Gjinit”.

“ Kandidati i PDK-së mungoi e që është një faktor i rëndësishëm, pasi që në balotazh mund të luajë rol”, ka shtuar ai.

