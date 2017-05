18:25, 27 Maj 2017

I pari i PDK-së, Kadri Veseli, i shoqëruar nga Hajredin Kuqi dhe dy prej personave që aderuan së fundmi në këtë parti, Arbana Xharra dhe Mergim Lushtaku, qëndruan në një tubim në Skenderaj.

E pikërisht aderimet e fundit Xharra dhe Lushtaku, sipas drejtorit Gazmend Syla, tregojnë për “fillimin e ri” të PDK-së, ku janë harruar edhe problemet më të ashpra dhe janë bërë bashkë.

Gjatë këtij tubimi Kadri Veseli dhe Hajredin Kuqi janë shprehur të sigurt në fitoren e PDK-se, përderisa kanë folur për fitore të mëdha në Drenas dhe Skenderaj, për të cilën Syla ka shprehur dyshimet e tij.

“Veseli e përmendi që 90% të Skenderaj dhe Drenicës do të votoj për PDK-në. Edhe Kuqi tha që do të jenë 61 deputet dhe për këtë garanton Drenica. Nuk e di a do të jetë kështu, edhe nëse PDK fiton 90% do të doja që kjo të bëhet në mënyrë të pastër” ka thënë Gazmend Syla në një intervistë në Zonën Zgjedhore të Klan Kosovës.

Ndërsa në lidhje me paraqitjet e kandidatit për kryeministër nga LDK-ja, Avdullah Hoti, Syla pati kritika dhe tha se ai duhet të ndërtoj një imazh të ri.

“Nuk mund të jetohet me ato çka ka thënë Ibrahim Rugova. Qeverisja e tashme, kjo e fundit, po identifikohet si një qeveri pasive që për fajtor ka Isa Mustafën. Hoti bën mirë të mos thirret në Ibrahim Rugovën, por të ndryshoj imazhin e qeverise, pjesë e të cilës ishtë edhe vetë” ka thënë Gazmend Syla, njofton Klan Kosova.

