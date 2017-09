11:46, 16 Shtator 2017

Xhelal Zveçla nga Lëvizja Vetëvendosje ka folur rreth atyre që një ditë më parë ministri i Bujqësisë, Nenad Rikalo i ka thënë në sqarimin e tij, duke I quajtur akuzat sit a pabaza dhe qëllimkëqija.

Të premten ai apostrofoi edhe zyrtarë të Vetëvendosjes, si ish bashkëpunëtor, kurse me Albin Kurtin deklaroi se ka punuar në ish – organizatën KAN.

Por këtë e mohon Sveçla që thotë se aty ka qenë kryetar i kuvendit dhe se as që bëhet fjalë se Rikalo të ketë qenë pjesë e asaj organizate, përcjellë Klan Kosova.

Sveçla ka vazhduar edhe më tej, duke thënë se me ato që deklaroi Rikalo, PDK po bën iso.

Ky është positmi i Rikalos:

“Pleqtë thojnë që “lakmia po t’i terravke sytë”.

Për të mbajtë pushtet, e për t’u bërë kryeministra e ministra, i ashtuquajturi ‘krahu i luftës’ janë bërë bashkë me Serbinë për të kriju qeveri.

Jo vetëm kaq, por edhe me kriminelë lufte. Ndër ta edhe ministri i bujqësisë, Nenad Rikallo.

Pas dëshmive të shumë dëshmitarëve, banorë të lagjes Dardania, filluan të dalin edhe dëshmitë e para materiale. Në vend se instrumentet e shtetit të hulumtojnë e dëshmojnë, kryeministri mundohet që shpejt e shpejt të e mbyll rastin, e krimineli të gënjejë e shpif.

Unë kam qenë pjesë e KAN-it (kryetar i kuvendit të saj), dhe as që bëhet fjalë që Nenad Rikallo të ketë qenë pjesë e saj.

Ai është pjesë e qeverise, tash edhe si kriminel sipas dëshmive. E jo vetëm ai, por e gjithë familja e tij.

Në fotot mëposhtme do të shihni listën e oficerëve ushtarak rezervë të organizatës së tretë bazë ‘Dardania’ në Prishtinë, ku ndër 159 oficerëve të mobilizuar gjatë luftës, i 129-i është babai i Nenad Rikallos, Radosllavi.

Edhe të dhënat si adresa e numri i telefonit përputhen me vendbanimin e atëhershëm të tyre.

Kaq sa për jetën e qetë të basketbollistit Nenad.

Ka edhe dëshmi tjera, që është përgjegjësi primare e instrumenteve të shtetit t’i sigurojnë që Nenad Rikallo, jo vetëm të shkarkohet nga qeveria, por edhe të burgoset e dënohet nga Gjykatat tona.

Por e keqja vazhdon. Kuca e maca në PDK janë qu peshë që të shfrytëzojnë shpifjet e Rikallos për të goditë Vetëvendosje!-n dhe Albin Kurtin.

Ju po tregoni se jo vetëm në qeveri por dhe në luftë speciale të nëntokës, jeni në sinkron të plotë me Serbinë.

Nenad Rikallo, ministri juaj i bujqësisë, e thotë një të pavërtetë, e ju menjëherë i bëni iso. Pyetja e vërtetë është, a jeni bërë ju SHIK-u bashkë me BIA-në apo veç zgjatim i saj?

Jo vetëm se jeni bërë për gërdi por jeni bërë edhe për gjynah”.

Më poshtë keni disa lista të publikuara nga Sveçla, ku thotë se edhe familjarë të Rikalo kanë qenë në mesin e ushtarvëve serbë gjatë luftës në Kosovë:





Interesante