18:44, 24 Tetor 2017

Xhelal Sveçla nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se ky subjekt partiak në balotazh do të dal fitues ndërsa ka pohuar se Kryetari aktual i Prishtinës, Shpend Ahmeti do fitojë edhe mandatin tjetër të qeverisjes.

”Shpend Ahmeti është pjesë shumë e rëndësishme e Vetëvendosjes, e ne se shohim të nevojshme që ai të distancohet në mënyrë që VV të udhëheqë me Prishtinën”.

Sveçla po ashtu në Info Magazine ka potencuar se në takimet e radhës me qytetarët në asnjë moment nuk do të deklarojnë fitore absolute porse ata do punojnë vazhdimisht me qytetarin për ta dëshmuar atë, njofton Klan Kosova.

”Në asnjë moment nuk do të na gjeni ne duke thënë se me duar në xhepa fitojmë. Ne me punë fitojmë. Shpend Ahmeti është kryetar i Prishtinës falë bashkëpunimit me qytetarin e Vetëvendosjen”.

”Po punojmë që të takojmë edhe ata qytetarë që skemi pas mundësi në fushatë t’i takojmë. Kjo është vazhdimësi e VV-së që përmes takimeve të fuqizohemi”.

”Ne do të bisedojmë së pari me strukturat tona, me qytetarin tonë me aktivistin tonë. Përkundër faktit se VV njihet si riorganizim i disiplinuar. Jemi munduar që strukturat tona t’i kemi sa më të vetëdijshëm në rolin e tyre”.

”Ditën e balotazhit në Prishtinë do festojmë. Ne do të festojmë, jo vetëm në Prishtinë por në shumicën e komunave që jemi në balotazh. Deri atëherë do të bisedojmë, do takojmë qytetarët për të punuar shumë deri në atë ditë”, ka përfunduar Sveçla, njofton Klan Kosova.

