13:04, 26 Janar 2017

Publicisti Veton Surroi ka thënë se Papa Françesku dërgoi porosi se gjendemi si botë në prag të një lufte të tmerrshme.

Këto deklarime Surroi i dha gjatë prezantimit të mesazhit të paqes për 2017 të Papa Françeskut, njofton Klan Kosova.

”Për 7 vjet u bo dialog i ashtuquajtur i paqes mes Kosovës e Serbisë por qytetarët nuk e ndjejnë të tillë”.

”Problemi mes Kosovës e Serbisë është ende ballafaqimi i armqësisë që quan në luftë 70% e qytetarëve të vendit janë të margjinalizuar”.

”Porosia e paqes së papes tek ne nuk ka të bëjë as me murin as me trenin por me mirëqenie të përgjithshme”.

”Porosia e paqes së papes duhet të jetë thirrje e madhe për qytetarët e Kosovës”

”Kosova s’mund të krijojë unitet pa e kaluar konfliktin me Serbinë”, ka thënë Surroi, njofton Klan Kosova.

