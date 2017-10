22:53, 16 Tetor 2017

Rreth orës 20:00 janë sulmuar deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Smajl Kurteshi dhe kandidati për kryetar të Shtimës, Ruzhdi Jashari.

Për sulmin ndaj tyre ka njoftuar Lëvizja Vetëvendosje përmes një postimi në Facebook, përcjellë Klan Kosova.

“Sonte, rreth orës 20.00, persona të panjohur kanë sulmuar me gurë, vezë dhe shishe deputetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe Drejtuesin e Shtabit Qendror të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Ismajl Kurteshin, kandidatin për kryetar të Shtimes z.Ruzhdi Jashari dhe disa aktivistë dhe simpatizues”.

“Ata u sulmuan pas përfundimit të tubimit të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në fshatin Caralevë të Komunën e Shtimes, që qëllon të jetë dhe fshati i kryetarit aktual të Komunës së Shtimes”, ka njoftuar kjo lëvizjeje.

Aty thuhet se aktivisti i Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Arbër Krasniqi ka marrë lëndime nga sulmi që është kryer siç thuhet para pranisë së zyrtarëve të policisë, jo më larg se 5 metra prej tyre.

“Lëvizja VETËVENDOSJE! fton organet ligjzbatuese që të ndërmarrin urgjentisht veprime për zbulimin dhe dënimin e sulmuesve”.

“Këto sulme që shpërfaqin panikun e pushtetit lidhur me fuqizimin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Komunën e Shtimes dhe kudo në Republikën e Kosovës nuk do të mund ta ndalin vullnetin popullor për ndryshimin e madh politik, të filluar më 11 qershor dhe që do të masivizohet edhe më shumë në rezultatin e zgjedhjeve të 22 tetorit”, thuhet në komunikatë.

