9:49, 3 Tetor 2017

Është zbuluar identiteti i disa prej viktimave që u vranë kur Stephen Paddock hapi zjarr mbi turmën gjatë një koncerti në Las Vegas një ditë më parë.

Një oficer i policisë në Las Vegas është në mesin e atyre që kanë vdekur.

Ai u identifikua nga miqtë që flisnin në revistën “Las Vegas Review”, si 34-vjeçari Charleston Hartfield, një veteran ushtarak, i cili gjithashtu ndihmoi në futbollin e të rinjve, transmeton Klan Kosova.

Friends identify the Las Vegas police officer killed in Sunday's massacre: Charleston Hartfield, 34 https://t.co/CWu6qqTe9Q pic.twitter.com/dnHFnhQer0 — The Trace (@teamtrace) October 2, 2017

Tutje gazeta Tennessean raporton vdekjen e Sonny Melton, 29 vjeçar.

Letra citon gruan e tij, Heather, duke thënë se infermierja, nga Big Sandy, shpëtoi jetën e saj duke humbur të sajën kur filluan të shtënat. Ajo thotë se u qëllua në shpinë.

Një grua nga Virxhinia Perëndimore, Denise Burditus, ishte në festival me bashkëshortin e saj Toni. Ai më vonë shkroi në Facebook se ajo vdiq në krahët e tij. Ajo ishte një nënë e dy fëmijëve dhe “së shpejti do të ishte një gjyshja e pesë fëmijëve”, shkroi ai.

Një mësuese e arsimit special nga Manhattan Beach në Kaliforni, Sandy Casey, vdiq pasi u qëllua në shpinë. Ajo ishte me të fejuarën e saj, Christopher Willemse në koncert.

Shkolla e mesme e Manhattan Beach, ku ata ishin kolegë, e përshkruan atë si “absolutisht të dashur nga studentët dhe kolegët njësoj”.

Ajo kishte “bërë një ndryshim të jashtëzakonshëm në jetën e nxënësve tanë dhe familjeve të tyre”, citohet të ketë thënë Superintendenti Mike Mattheës për ABC7.

#Vermonter killed in #LasVegas massacre was an engaged teacher who "never had a bad day." More on the life of Sandy Casey – at 11 on @wcax pic.twitter.com/BIsqkqz9jw — Priscilla Liguori (@WCAX_Priscilla) October 3, 2017

Chris Roybal, 28 vjeç, nga Southern California, ishte një veteran i marinës i cili sapo ishte kthyer nga Afganistani.

Ai ishte në koncert me nënën e tij, por ata ishin ndarë dhe ajo vrapoi drejt zjarrit për të gjetur dhe gjetur atë.

“Ai shkoi për të luftuar dhe u kthye pa u lënduar, pastaj shkon në një koncert dhe vdes,” tha ajo për NBC4.

Corona veteran loses life in #LasVegasShooting after surviving war in Afghanistan https://t.co/vsNoAucvcD pic.twitter.com/pHhclhnF0Z — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 3, 2017

Thomas Day, një ndërtues në shtëpi në Kaliforni, ishte në koncert me katër fëmijët e tij, të cilët mbijetuan. “Ai ishte babai më i mirë. Prandaj fëmijët ishin me të,” i tha babai i tij LA Times.

Skydiver 35 vjeç dhe nëna e tre fëmijëve, Hannah Ahlers ishte “një nënë dhe grua e përkushtuar”, tha një mik dhe “një nga gratë më të bukura që kam parë ndonjëherë me një zemër që përputhet”.

Angie Gomez, një nxitës i tifozëve nga Riverside, Kalifornia, ishte “një zonjë e gëzuar e re me zemër të ngrohtë dhe një shpirt të dashur”, sipas një faqe për mbledhjen e fondeve të ngritur për familjen e saj.

Dana Gardner, 52 vjeçe, ka qenë një punonjës i qarkut San Bernardino për 26 vjet dhe është përshkruar si një “person” dhe një “shërbëtor publik i dedikuar”.

Some victims of the Las Vegas Massacre identified. Dana Gardner was with her daughter when she was killed: https://t.co/rqX92g4bMp pic.twitter.com/OIFdRASUme — ABC13 Houston (@abc13houston) October 3, 2017

Gjithashtu nga Kalifornia, John Phippen thuhet se u qëllua në shpinë. Sinjali raporton se djali i z. Phippen, Travis, u qëllua në krah, por mbijetoi.

Alaska Dispatch News raporton se dy Alaskans u vranë në të shtënat – Adrian Murfitt, 35 vjeç, një peshkatar i cili ishte në festivalin e muzikës së vendit me miqtë, dhe Dorene Anderson, 49 vjeçe, një mami që qëndronte në shtëpi që ishte atje me të bija. Të dy vinin nga Anchorage.

Të paktën tre kanadezë janë mes të vdekurve, raporton CBC.

Ai përmend një si Jordan McIldoon, 23 vjeç dhe një nxënës i mekanikës, nga Kolumbia Britanike. Ai po ndjek festivalin e muzikës së vendit me të dashurin e tij.

BREAKING: B.C. man, 23, among the victims in Las Vegas https://t.co/dKR7CDFaiE pic.twitter.com/x01dYyXxaI — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) October 2, 2017

Jessica Klymchuk, 34 vjeç dhe nga Alberta, ishte shofer i autobusit dhe asistent i shkollës. Ajo kishte katër fëmijë.

Një tjetër grua nga Alberta vdiq në sulmin, sipas CBC.

