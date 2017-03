Tre persona kanë mbetur të plagosur kur dy adoleshentë vendosën që me thikë të sulmonin pas qëndrimit të tyre në një pijetore.

Ngjarja ka ndodhur në Islington të Londrës, teksa policia bën të ditur se katër burra të moshës 17 dhe 19 janë arrestuar dhe mbeten në paraburgim, njofton Klan Kosova.

Policia ende nuk ka konfirmuar nëse ky incident ka të bëjë me terrorizëm apo jo.

Besohet se incidenti ndodhi kur personat gjendeshin në makinë dhe sulmuesit kishin filluar të godisnin rreth xhamave të saj.

