17:32, 11 Janar 2017

Manchester United ka goditur 19 herë shtyllat në këtë sezonë – dhe askush në Premier League nuk e ka bërë këtë më shpesh se Paul Pogba.

Kështu sipas kësaj, del se nëse të gjitha këto goditje do të përfundonin në gol, United do të pozicionohej në vendin e dytë në ligë dhe do të kishte tetë pikë më shumë.

Por shtyllat i kanë goditur edhe skuadra dhe futbollistë të tjerë.

Më poshtë e keni një tabelë që pasqyron, për secilin ekip dhe futbollist se nga sa herë kanë goditur shtyllat e portave kundërshtare, transmeton Klan Kosova.



