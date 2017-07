18:05, 25 Korrik 2017

Stoke City po mban bisedime me agjentin e Alex Oxlade-Chamberlain në një transferim potencial të anglezit që do të kapte shifrën prej 25 milionë funteve, raporton The Sun .

Atij i ka mbetur vetëm një vit në kontratën e tij me Arsenalin, dhe është lidhur me një kalim te Chelsea, Manchester City dhe Liverpool, por skuadra e Xherdan Shaqirit po shfaq një interes befasues në përfaqësuesin e Anglisë.

Interesante