8:55, 24 Shkurt 2017

Ish-presidenti kroat, Stipe Mesiq, gjatë ditës së sotme do të qëndrojë për vizitë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës.

Me këtë rast, ai do të takohet me zyrtarët e kësaj partise, në selinë qendrore të AAK-së, në orën 11:45.

Një ditë më parë, ish-kreu i shtetit kroat është takuar në Prishtinë me kryeministrin Isa Mustafa me ç`rast vlerësoi lartë progresin e arritur në Kosovë, si dhe përkrahjen e tij të mëtejshme për vendin tonë, transmeton Klan Kosova.