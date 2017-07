16:50, 1 Korrik 2017

Hiteve të kësaj vere të cilat janë publikuar deri më tani, po i bashkohet edhe kënga e Stines, reperit nga Shqipëria!

Këngëtari me anë të një postimi në llogarinë e tij në Instagram ka zbuluar se së shpejti projekti me emër “Do It Again”, do të publikohet, njofton Klan Kosova.

Ai ndau një video të shkurtër nga klipi i tij i ri, për të cilin nuk ka dhënë të saktë se kur do të lansohet, duke shkruar vetëm “coming soon”.

Stine, ka qenë goxha i angazhuar kohëve të fundit me koncerte, pas disa këngëve të tij të cilat patën sukses.

