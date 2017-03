17:00, 24 Mars 2017

Bota e modës është një gjë që ndryshon vazhdimisht dhe madje edhe në mënyrë kapriçioze, e padyshim se po flasim si për grimin ashtu edhe për trendin e veshjeve.

Më poshtë kemi zgjedhur të ju informojmë se cilat stile të flokëve dhe grimit duhet t’i harrojmë në vitin 2017, dhe cilat nga trendet duhet t’i përdorim, transmeton Klan Kosova.

Shihni më vëmendje dhe mbani shënim, padyshim se me ndihmën e këtyre këshillave ju do të dukeni shumë bukur e madje edhe në hap me kohën.

Vetullat natyrale do të zëvendësojnë vetullat e ngjyrosura dhe të bëra tatuazh

Qerpikët fals janë në modë, në vend të atyre natyral

Maskarë të lehtë në vend të toneve pastel

Harrojini konturat

Buzët me shkëlqim do të zëvendësojnë buzët e lyera mat

Buzët me ngjyrë rozë do të jenë më në trend se ato të lyera me ngjyrë të kuqe

Dredha natyrale në vend të flokëve të valëzuara

Flokë të rregulluara shik në vend të atyre të çrregulluara

Manykyr francez në vend të stilit “hënë”

