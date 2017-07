16:41, 25 Korrik 2017

Statuja e heroit kombëtar, Gjergj Kastriot Skenderbeut do të vendoset edhe në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest.

Ky lajm është bërë i ditur në llogarinë zyrtare në Facebook të Ambasadës shqiptare në Hungari.

“Edhe në Budapest do të vendoset statuja e Skenderbeut. Sot Ambasadori Spasse vizitoi studion e skulptorit Mihaly Gabor, për të parë maketin me përmasa reale. Pas disa ndryshimeve në fizionominë e portretit dhe lejes përfundimtare të Këshillit Bashkiak, statuja do të vendoset në parkun qendror të qytetit, përballë statujës së Janos Huniadit”, thuhet në njoftim, transmeton Klan Kosova.

