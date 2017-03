9:12, 28 Mars 2017

Lista Serbe tha se disa kandidatë presidencialë janë duke u përpjekur për të siguruar votat e serbëve në Kosovë dhe për të krijuar përshtypjen se po përgatitet një mashtrim elektoral.

“Pas këtyre përpjekjeve, natyrisht, fshihet dëshira për të sfiduar të gjithë procesin zgjedhor në Serbi, nëse rezultatet e këtyre kandidatëve të mos pëlqehen”

” Për fat të mirë, në një sistem demokratik të tilla si yni, presidenti në këtë funksion zyrë do të hyjnë zërat e qytetarëve, e jo me vetëshpalljen ose me vendosjen e një ambasade të huaj”, raporton Radio KIM, përcjellë Klan Kosova.

Në një deklaratë, Lista Serbe ka shtuar se zgjedhjet e ardhshme presidenciale, të planifikuara për 2 prill, do t`i monitorojë OSBE-ja dhe komisionet e përziera zgjedhore në të cilën shumica do të jenë përfaqësues nga partitë opozitare.

“Përveç se duan të destabilzojnë Serbinë dhe ta shfuqizojnë demokracinë, kandidatët Bosko Obradoviq, Vuk Jeremiq dhe Sasa Jankoviq gjithnjë e më shpesh me nervozizëm sjellin akuza të pakuptimta kundër Listës Serbe, Partive Përparimtare Serbe dhe serbëve në Kosovë dhe Metohi, për shkak se e dinë se vetëm këtu do të përjetojnë debaklin më të madh zgjedhor” thuhet në deklaratën e tyre, transmeton Klan Kosova.

