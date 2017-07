15:58, 13 Korrik 2017

Nuk ka asgjë më bezdisëse sesa zukatja e mushkonjave në një natë të nxehtë vere, kur ti përpiqesh të vësh gjumë në sy dhe pse ke provuar çdo metode eleminuese.

Duket se asnjë ilaç nuk mund t’i zhdukë një herë e përgjihtmonë këto të fundit, sidomos në stinën e verës, andaj më poshtë keni sekretin e spërkatësit magjik jo toksik.

Përbërësit:

10 pika vaj esencial livando ose limoni ose kedri (gjenden ne dyqanet me bimë mjekësore)

8 degë rozmarine

4 kavanoza

2 limon jeshil

2 limonë të freskët

Ujë

4 qirinj që pluskojnë në ujë

Përgatitja:

Mbushni ¾ e kavanozit me ujë. Në secilin prej tyre vendosni 2 degë rozmarinë dhe disa feta limoni, të cilët i keni prerë më parë pëgjysmë. Me ndihmën e një pikatoreje hidhni nga 10 pika vajra ecensial në ujin e kavanozit. Pasi të keni bërë të njëjtën gjë për çdo kavanoz vendosni qirinjtë që qëndrojnë mbi ujë dhe shpërndajini kavanozat neper shtepi E sigurte qe mushkonjat nuk do te veteftohen me ne shtepine tuaj, shkruan Living, transmeton Klan Kosova.

Interesante