17:54, 4 Shkurt 2017

Në mbledhjen urgjente të Kuvendit Komunal në veri, u miratua marrëveshja për largimin e murit e arritur mbrëmë pas mesnatës ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të Komunës së Veriut, Goran Rakiq.

E punimet për realizimin e rrethrrotullimit e gjelbërimit si dhe rrënimin e murit veçse kanë filluar, njofton Klan Kosova.

Gjate ditës muri është rrethuar si dhe komuna veriore e Mitrovicës ka dërguar mjetet e nevojshme për realizimin e projektit të ri.

I pari i kësaj komune, Goran Rakiq, gjatë një prezantimi që pati para asamblesitëve në veri tha se “muri i tanishëm do të hiqet tërësisht nga aty, ndërsa një tjetër strukturë më e ultë do të vendoset dy metra më në thellësi për të mbrojtur atë që do të krijohet si shesh i këmbësorëve”.

