16:14, 18 Korrik 2017

Mundësia e ndërtimit të Xhamisë së Madhe në kryeqytet, më saktësisht afër Postës së Madhe ka nxitur reagime të ashpra e replika të pafundme.

Derisa dikush po e kundërshton vendin ku planifikohet ndërtimi i kësaj xhamie, të tjerë po e kundërshtojnë një projekt, por jo edhe një projekt tjetër të dizajnuar nga studioja e njërës prej arkitekteve më të njohura të botës, Zaha Hadid.

Madje për ndërtimin e mundshëm të Xhamisë në Prishtinë u nënshkrua edhe një peticion nga anëtarë të ndryshëm të shoqërisë civile, arkitektë dhe qytetarë të ndryshëm.

Debati nuk përfundoi me kaq. Shpejt u shndërrua edhe në një debat të nxehtë me kryefjalë “fenë”.

E për krejt këtë zhvillim të ditëve të fundit do të këtë një Info Magazine Speciale që do të transmetohet sot pikërisht nga vendi ku parashihet të ndërtohet kjo Xhami.

Në studion e hapur të Kushtrim Sadikut do të ketë mysafirë të ndryshëm të ftuar të cilët do të japin pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre lidhur me këtë temë që nxiti kaq shumë reagime.

Qëndrimet e të gjitha palëve do të shpalosen sot në këtë transmetim special të Info Magazine me fillim nga ora 17:30 në Klan Kosova.

