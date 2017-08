9:37, 17 Gusht 2017

Garda bregdetare e Spanjës ka shpëtuar brenda 24 orëve 600 emigrantë që kishin mësyrë këtë shtet.

Fluksi i madh i këtyre emigrantëve po vinte nga Maroko, transmeton Klan Kosova.

Refugjatët e shpëtuar po lundronin me 15 anije, përfshirë edhe dy barka me pedale dhe një ‘ski jet”, ku në to ishin 35 fëmijë dhe një foshnje.

Kombet e Bashkuara kanë thënë që më shumë se nëntë mijë veta kanë arritur në Spanjë këtë vit, që është trefishi i një viti më parë.

