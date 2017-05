13:33, 19 Maj 2017

Trajneri i Spanjës, Julien Lopetegui, ka publikuar listën e lojtarëve që janë ftuar për dy ndeshjet e ardhshme.

Fillmisht La Roja do të zhvillojë miqësoren kundër Kolumbisë dhe më pas ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës 2018 kundër Maqedonisë.

Risi në grumbullim është Marco Asensio, që ftesën e përzgjedhësit e ka marrë pas paraqitjeve të shkëlqyeshme me Real Madrid.

Ndeshja e parë me Kolumbinë do të zhvillohet më 7 qershor dhe është miqësore, ndërsa me Maqedoninë më 11 qershor.

