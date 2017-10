22:51, 18 Tetor 2017

Spanja do ta çojë përpara suspendimin e autonomisë së Katalonisë pëpros nëse lideri i këtij rajoni, Carles Puigdemont, nuk heq dorë nga tentimi i tij për pavarësi, ka thënë Zëvendëskryeministrja spanjolle, Soraya Sanez de Santamaria.

Santamaria dha këtë vërejtje një ditë para afatit të fundit që Spanja i ka dhënë Katalonisë në heqjen dorë nga pavarësia.

Qeveria katalunase ka insistuar që nuk do të pajtohet me kërkesat e Madridit pas votimit të diskutueshëm lidhur me shkëputjen e Katalonisë nga Spanja.

