22:19, 9 Prill 2017

Sipas shifrave më të reja, “soundtrack” i La La Land është albumi më i shitur gramafonik i vitit 2017 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Statistikat nga Nielsen Music tregojnë se “La La Land Soundtrack” i realizuar nga Interscope, ishte realizimi më i suksesshëm në Amerikë sa i përket çerekut të parë të vitit 2017, duke shitur 25 mijë kopje në këtë vit kalendarik.

Më poshtë keni listën e albumve më të shitura gramafonikë:

1.La La Land Soundtrack (25,000 shitje)

2. Bob Marley and The Wailers – ‘Legend’ (16,000)

3. Amy Winehouse – ‘Back to Black’ (16,000)

4. Ed Sheeran – ‘÷’ (15,000)

5. Run the Jewels – ‘Run the Jewels 3’ (14,000)

6. The Killers – ‘Hot Fuss’ (14,000)

7. The Beatles – ‘Abbey Road’ (13,000)

8. Ryan Adams – ‘Prisoner’ (13,000)

9. Twenty One Pilots – ‘Blurryface’ (13,000)

10. The xx – ‘I See You’ (13,000)

Interesante