8:40, 4 Mars 2017

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë dy ditëve të vikendit do të mbajë mot kryesisht me diell.

“Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0-3 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës pritet të lëvizin nga 14-17 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga juglindja me shpejtësi deri 7m/s.Në javën e ardhshme pritet të ketë reshje shiu”, bën të ditur IHMK, transmeton Klan Kosova.

