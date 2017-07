13:16, 13 Korrik 2017

IPKO dhe organizata BONEVET në Gjakovë sot do ta bëjnë zbulimin e parë zyrtar të veturës elektrike e cila është bërë nga një ekip i të rinjve.

Gjashtë të rinjë të Kosovës, tri vajza dhe tre djem të moshës 15-16 vjeçare nga Gjakova Gjatë verës së vitit të kaluar, nisën rrugëtimin e tyre me qëllim ndërtimin e kësaj veture.

Me krijimin e kësaj veture, Gjakova dhe Kosova do të bëhen me një automjet i cili liron zero gazëra që dëmtojnë ambientin, transmeton Klan Kosova.

