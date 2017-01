9:58, 29 Janar 2017

Kryesia e BDI­së edhe sot nga ora 14:00 do të vazhdojë bisedimet, ku pritet të vendoset nëse do të ndahet përfundimisht nga VMRO­DPMNE­ja apo sërish do të koalicionojë me Nikolla Gruevskin.

Në këtë mbledhje me siguri do të mësohet për vendimin e BDI­-së sepse është afati i fundit i mandatarit Gruevski për të formuar qeverinë e re.

Ndryshe mandatari Nikolla Gruevski, edhe kryetar i VMRO­DPMNE­-së parti e cila në zgjedhjet e fundit fitoi 51 mandate sot (deri në mesnatë) e ka afatin e fundit për të formuar shumicë parlamentare me të cilën do të votonte përbërjen e re të qeveritare./zhurnal.mk

