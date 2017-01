18:27, 18 Janar 2017

Sonte me fillim të orës 21:40 në Klan Kosova starton shoukuizi më i suksesshëm në të gjithë globin “Kush do të bëhet Milioner”.

Ky kuiz që ka bërë miliona shqiptarë të qëndrojnë para ekranit, rikthehet tani në Klan Kosova.

Risitë e këtij sezoni janë: Realizimi në HD, nuk ka garë për gishtin e shpejt, dhe kandidatët që do të konkurrojnë do ta kenë një ndihmë më shumë – që është që është ndërrimi i pyetjes (switcher).

Premia standarde do të jetë 25 mijë euro ndërsa planifikohet që do të ketë emisione speciale me premi 50 ose 100 mijë euro.

Klan Kosova do t’ju jap mundësinë të gjithë shqiptarëve kudo që janë të jenë pjesë e këtij fenomeni botëror.

