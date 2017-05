19:58, 23 Maj 2017

Afrimi i ditës së zgjedhjeve nuk e ka larguar nga top lista temën numër 1 në dy vitet e fundit në Kosovë.

Për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të debatohet sonte në Analizën Zgjedhore. Analistët do të japin opinionet e tyre për mënyrën si u trajtua kjo çështje nga qeveria e kaluar.

Do të analizohen zgjidhjet që ofrojnë partitë politike për këtë problem me të cilin evropianët po e kushtëzojnë liberalizimin e vizave.

Sonte mysafirë të Baton Haxhiut do të jenë: Shkelzen Maliqi, Burim Ramadani, Artan Muhaxhiri dhe Valon Syla.

Këta njohës të rrethanave politike në Kosovë do të diskutojnë edhe për listat zgjedhore të cilat janë zyrtarizuar nga koalicionet e partitë politike.

Cilat janë befasitë e këtyre listave.

Ku kanë gabuar e ku e patën mirë subjektet politike kur i përpiluan këto lista.

Krejt këto, por edhe shumëçka tjetër, i mësoni në Analiza Zgjedhore, emision i përnatshëm nga Baton Haxhiu.

Ndiqeni, në Klan Kosova, nga ora 23.

Interesante