16:00, 18 Shtator 2017

Sofia Vergaras duket i ka mbetur në mëndje ende dasma e saj, ceremoni e cila theu gjithë rrjetin gjithandej globit.

Kjo pasi edhe në ceremoninë e së dielës në Emmy Awards 2017, aktorja kolumbiane u pa me një fustan të bardhë që ngjasonte me një vello, por, që në një trup të saj me të vërtetë gjithçka dukej mahnitëse, transmeton Klan Kosova.

Vergara zgjodhi modelin e tillë të fustanit por nuk u shfaq e vetme në këtë event të yjeve të njohur botëror!

Ajo u pa bashkë në tapetin e kuq bashkë me djalin e saj Manolo Gonzalez – Ripoll, transmeton Klan Kosova.

