23:31, 2 Nëntor 2017

Real Sociedad ka fituar me rezultat 3:0 ndaj Vardarit në kudër të Ligës së Evropës.

Juanmi në minutën e 31-të, de la Bella në të 69-tën dhe Jon B në të 81-tën.

Me këtë fitore Sociedad mban pozitën e dytë me nëntë pikë, ndërkaq Vardari është i fundit në Grupin L me 0 pikë.

Interesante