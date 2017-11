21:00, 3 Nëntor 2017

Reperi Snoop Dogg ka prezantuar kopertinën e albumit të tij të ri dhe duhet të themi se nuk është aspak e zakonshme.

Ai ka pozuar pranë një kufomë artificiale, e cila të varur në këmbë ka një etiket me emrin e presidentit të Amerikës Donald Trump.

45-vjeçari, i cili e ka kritikuar hapur presidentin amerikan, është fotografuar teksa qëndron pranë “trupit” të Donald Trump, i mbuluar me flamurin amerikan, shkruan bota.al

Kjo do të jetë kopertina e albumit më të ri të artistit, i titulluar “Make America Crip Again”, në të cilin do të jetë edhe një këngë me të njëjtin titull.

Pavarësisht titullit dhe kopertinës, Snoop Dogg insiston se ky album nuk është një akt politik.

