Snapchat ka lansuar lente 3D, duke ua mundësuar përdoruesve që të ndryshojnë boten përreth tyre në tre dimensione, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Përmes këtyre veçorive të reja ju mund të ndërveproni me atë çfarë shihni në ekran.

Mund të shkruani fjalë të mëdha apo të lëvizni objektet në ekran.

Kjo eksperiencë tashmë është live në Snapchat dhe pritet që të lansohen çdo dite forma të reja të saj.

Have a look inside our office via Snapchat's new 3D Lenses 🌈 😂 pic.twitter.com/JFqrTRms3F

— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) April 18, 2017