18:24, 13 Tetor 2017

Para pak ditësh, studio më e madhe muzikore në vend, REDBox Entertainmet në krye me Big Bang, bëri të ditur se projekti më i ri nga Gjiko me titull “Papuqe Gucci” do të publikohet së shpejti, njofton Klan Kosova.

Por, prisni edhe më shumë… një tjetër këngë e re pikërisht nga kjo studio, ka nisur numërimin prapa për lansim.

Bëhet fjalë për atë të SKERDIT – artistit nga Shqipëria por që jeton në Kosovë, i cili edhe pak ditë nis xhirimet për këngën e tij më të re “Show”!

Këtë e ka bërë të ditur vetë këngëtari përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram duke zbuluar edhe titullin e këngës, me përshkrimin “Show, coming soon”, njofton Klan Kosova.

Kënga e re e SKERDIT pason “Faje” me Gjikon, me të cilën artistët kanë arritur miliona klikime në youtube, dhe ka arritu të jetë njëra ndër këngët më të dëgjuara gjatë këtij viti.

Pa dhënë shumë detaje, këngëtari ka postuar vetëm fotografi duke lënë çdo gjë në enigmë, por nëse bazohemi në titull, atëherë, fansat e SKERDIT – edhe pse pritja ka qenë e gjatë, bëhuni gati për një super-projekt nga ai.

Kujtojmë që artisti i ri njihet edhe për hitet “Messi” e “Pablo”, bashkëpunimet që kanë miliona shikime në youtube dhe janë këngë të cilat vazhdojnë të dëgjohen kudo.

Atëherë, rrini gati për një “Show” të vërtetë nga SKERDI!

#Show Coming Soon @redboxent A post shared by S K E R D I (@skerdiago) on Oct 13, 2017 at 8:15am PDT

