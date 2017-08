14:49, 4 Gusht 2017

Shorti i Europa League rezervoi kundërshtar shumë të vështirë për Skënderbeun, që do të përballet me kroatët e Dinamos së Zagrebit, ndërkohë që Shkëndija do të ketë përballë 7 herë kampionët e Europës, Milanin.

Ndeshjet e para do të luhen në 17 gusht, ndërsa ato të kthimit në 24 gusht.

Shkëndija-Milan

Vardar-Fenerbahçe

Ajax-Rosenborg

Osijek-Austria Wien

Crvena zvezda-Krasnodar

Altach-M. Tel-Aviv

BATE-Olexandriya

Club Brugge-AEK

Marítimo-Dynamo Kyiv

Dinamo Zagreb-Skënderbeu

Ludogorets-Suduva

Panathinaikos-Athletic

Apollon-Midtjylland

Domzale-Marseille

Partizan-Videoton

FH-Braga

Everton-Hajduk Split

Utrecht-Zenit

Legia-Sheriff

Viitorul-Salzburg

Plzen-AEK Larnaca

PAOK-Ostersund.



