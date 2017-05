0:19, 12 Maj 2017

Në komunën e Skenderajt është konfiskuar një sasi e konsiderueshme e mallrave të kontrabanduara dhe atyre me afat të skaduar.

Zëdhënësi i kësaj komune, Hajriz Koci, ka thënë që bëhet fjalë kryesisht për mallra ushqimore dhe se ishin të kontrabanduara nga Serbia.

“Bëhet fjalë për mallra të konsumit ushqimor, kryesisht të kontrabanduara nga Serbia dhe që kanë qenë me afat të skaduar. Përveç konfiskimit dhe asgjësimit të këtyre produkteve ne vazhdojmë me gjobitjen dhe procedimin në gjykatë. Deri tani janë konfiskuar mallra në vlerë të mijëra eurove, ndërsa ky aksion do të vazhdoj edhe më tutje” ka thënë Koci në një intervistë në Kosova Direkt të Klan Kosovës.

Ai gjithashtu ka bërë të ditur që një numër i madh i qytetarëve kanë bërë ankesa në lidhje me produktet me afat të skaduar.

